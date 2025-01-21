Хлюстин Семён Семёнович
мужской, родился 26.11.1810, Москва, город федерального значения Москва
умер 28.03.1844, Калининград, город Калининград, Калининградская область
ОтецХлюстин Семён АнтоновичНеизвестно г.р.
МатьХлюстина (Толстая) Вера Ивановна1783 г.р.
Супруги
Хлюстина (Текутьева) Любовь ГригорьевнаПосле 1810 г.р.
Дети
Бибикова (Хлюстина) Мария СемёновнаПосле 1830 г.р.
Денгер (Хлюстина) Антонина СемёновнаПосле 1830 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1810
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна
Мать ребёнка: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1830
Дочь: Денгер (Хлюстина) Антонина Семёновна
Мать ребёнка: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
После 1830
Дочь: Хлюстина Юлия Семёновна
Мать ребёнка: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
После 1830
Дочь: Бибикова (Хлюстина) Мария Семёновна
Мать ребёнка: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
13.05.1837
Дочь: Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна
Смерть
28.03.1844
Калининград, город Калининград, Калининградская область