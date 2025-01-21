Хлюстин Семён Семёнович 26.11.1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хлюстин Семён Семёнович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.11.1810, Москва, город федерального значения Москва

умер 28.03.1844, Калининград, город Калининград, Калининградская область

Отец
Хлюстин Семён АнтоновичНеизвестно г.р.
Мать
Хлюстина (Толстая) Вера Ивановна1783 г.р.
Супруги
Хлюстина (Текутьева) Любовь ГригорьевнаПосле 1810 г.р.
Дети
Бибикова (Хлюстина) Мария СемёновнаПосле 1830 г.р.
Денгер (Хлюстина) Антонина СемёновнаПосле 1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1810

Отец: Хлюстин Семён Антонович

Мать: Хлюстина (Толстая) Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна

Мать ребёнка: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
После 1830

Дочь: Денгер (Хлюстина) Антонина Семёновна

Мать ребёнка: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
После 1830

Дочь: Хлюстина Юлия Семёновна

Мать ребёнка: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
После 1830

Дочь: Бибикова (Хлюстина) Мария Семёновна

Мать ребёнка: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
13.05.1837

Дочь: Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Хлюстина (Текутьева) Любовь Григорьевна

Смерть
28.03.1844
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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