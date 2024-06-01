Пауничева Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пауничева Афанасия Алексеевна
Отец ребёнка: Пауничев Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Пауничев Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пауничев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Пауничев Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пауничева Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Пауничев Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пауничева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Пауничев Алексей Матвеевич
Смерть
Неизвестно