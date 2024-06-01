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Пауничева Анна Александровна

Место рождения

Карпово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1862

Муж: Пауничев Алексей Матвеевич

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пауничева Афанасия Алексеевна

Отец ребёнка: Пауничев Алексей Матвеевич

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пауничев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пауничев Алексей Матвеевич

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Пауничев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Пауничев Алексей Матвеевич

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пауничева Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Пауничев Алексей Матвеевич

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пауничева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Пауничев Алексей Матвеевич

Карпово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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