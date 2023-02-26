Белькова Матрона Григорьева
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1883
Отец ребёнка: Бельков Павел Матвеев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно