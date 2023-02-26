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Белькова Матрона Григорьева

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1876

Муж: Бельков Павел Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1883

Сын: Бельков Николай Павлов

Отец ребёнка: Бельков Павел Матвеев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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