Барбот-Де-Марни Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбот-Де-Марни Яков Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич

Мать: Барбот-Де-Марни Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Авраамова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Kyakhta, Kyakhtinsky District, Buryatia, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барбот Де Марни Анна

Работа или профессия
Неизвестно
г. Кяхта, Бурятия
Арендатор мельницы
Смерть
1931
Причина смерти: Репрессирован и расстрелян
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