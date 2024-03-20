Барбот-Де-Марни Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Авраамова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Kyakhta, Kyakhtinsky District, Buryatia, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барбот Де Марни Анна
Работа или профессия
Неизвестно
г. Кяхта, Бурятия
Арендатор мельницы
Смерть
1931
Причина смерти: Репрессирован и расстрелян