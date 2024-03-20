Барбот-Де-Марни Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Барбот-Де-Марни Яков Николаевич
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Барбот-Де-Марни Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 31.12.1866 и 01.01.1870
Сын: Барбот-Де-Марни Николай Николаевич
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1866 и 1868
Дочь: Лушникова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барбот-Де-Марни Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно