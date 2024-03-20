Барбот-Де-Марни Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбот-Де-Марни Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Барбот-Де-Марни Яков Николаевич

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Барбот-Де-Марни Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 31.12.1866 и 01.01.1870

Сын: Барбот-Де-Марни Николай Николаевич

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1866 и 1868

Дочь: Лушникова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барбот-Де-Марни Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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