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Дорохов Антон Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Дорохов Ефим Исаевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Дорохов Николай Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Дорохова) Федосья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Дорохова) Наталья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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