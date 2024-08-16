Красновидова (Назарова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красновидова (Назарова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около 1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красновидов Сергей Михайлович

Смерть
Около 1996

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