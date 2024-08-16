Красновидова (Назарова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо 1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красновидов Сергей Михайлович
Смерть
Около 1996