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Соколов Василий Павлович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1872

Отец: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Мать: Соколова Мария Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1893

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1894

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1896

Сын: Соколов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1897

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1899

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1899

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1901

Сын: Соколов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1903

Сын: Соколов Вов Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1910

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Феодосия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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