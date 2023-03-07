Соколов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения22.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1872
Рождение ребёнка
17.11.1893
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
06.12.1894
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
15.02.1896
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
30.01.1897
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1899
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1899
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1901
Сын: Соколов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1903
Сын: Соколов Вов Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1910
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно