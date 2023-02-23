Соколова Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Феодосия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1893

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1894

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1896

Сын: Соколов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1897

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1899

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1899

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1901

Сын: Соколов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1903

Сын: Соколов Вов Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1910

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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