Соколова Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1893
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович
Рождение ребёнка
06.12.1894
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович
Рождение ребёнка
15.02.1896
Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович
Рождение ребёнка
30.01.1897
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович
Рождение ребёнка
09.04.1899
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович
Рождение ребёнка
09.04.1899
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1901
Сын: Соколов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович
Рождение ребёнка
14.04.1903
Сын: Соколов Вов Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович
Рождение ребёнка
17.01.1910
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно