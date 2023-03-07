Соколова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Мария Ивановна

Соколова Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Дворовый Иван Герасимович

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1864

Муж: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Шувалова Александра Соколова

Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1872

Сын: Соколов Василий Павлович

Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1878

Сын: Соколов Николай Павлович

Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1879

Сын: Соколов Иван Павлович

Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1882

Сын: Соколов Петр Павлович

Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1885

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1889

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close