Соколова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Дворовый Иван Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1864
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Шувалова Александра Соколова
Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович
Рождение ребёнка
22.01.1872
Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович
Рождение ребёнка
18.04.1878
Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович
Рождение ребёнка
14.09.1879
Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович
Рождение ребёнка
18.01.1882
Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович
Рождение ребёнка
01.01.1885
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович
Рождение ребёнка
20.04.1889
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович
Смерть
Неизвестно