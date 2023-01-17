Шувалова Александра Соколова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
21.09.1887
Сын: Шувалов Пмв Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич
Бракосочетание
11.?.1887
Рождение ребёнка
23.09.1889
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич
Рождение ребёнка
09.02.1892
Дочь: Пешехонова Агафья Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич
Рождение ребёнка
14.03.1894
Сын: Шувалов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич
Рождение ребёнка
18.09.1895
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич
Рождение ребёнка
29.05.1898
Дочь: Феодосия Матвеевна
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич
Рождение ребёнка
02.02.1901
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич
Рождение ребёнка
19.07.1903
Сын: Шувалов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич
Рождение ребёнка
18.02.1906
Сын: Шувалов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич
Смерть
Неизвестно