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Шувалова Александра Соколова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Мать: Соколова Мария Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1887

Сын: Шувалов Пмв Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1887

Муж: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Шувалов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1892

Дочь: Пешехонова Агафья Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1894

Сын: Шувалов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1895

Сын: Шувалов Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1898

Дочь: Феодосия Матвеевна

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1901

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Шувалов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1906

Сын: Шувалов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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