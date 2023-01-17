Пешехонова Агафья Шувалова
Место рождения
Дата рождения09.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1892
Бракосочетание
10.02.1908
Рождение ребёнка
02.12.1908
Дочь: Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Пешехонов Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Пешехонов Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
06.01.1912
Сын: Пешехонов Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Пешехонов Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1916
Дочь: Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Пешехонов Кузьма Андреевич
Смерть
Неизвестно