Пешехонова Агафья Шувалова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешехонова Агафья Шувалова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1892

Отец: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Мать: Шувалова Александра Соколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.02.1908

Муж: Пешехонов Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
02.12.1908

Дочь: Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Пешехонов Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1910

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Пешехонов Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Пешехонов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Пешехонов Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1916

Дочь: Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Пешехонов Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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