Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Горбунов/грибанов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Василий Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1905

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Василий Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1908

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Василий Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1911

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Василий Карпович

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Василий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов/грибанов Василий Карпович

Смерть
Неизвестно
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