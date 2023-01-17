Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1894
Сын: Горбунов/грибанов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Василий Карпович
Рождение ребёнка
25.07.1905
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Василий Карпович
Рождение ребёнка
28.01.1908
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Василий Карпович
Рождение ребёнка
13.06.1911
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Василий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов/грибанов Василий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно