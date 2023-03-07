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Степанов Михаил Моисеевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.09.1890

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1890

Отец: Степанов Моисей Варламович

Мать: Степанова Евдокия Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1910

Жена: Степанова Прасковья Беляева

Рождение ребёнка
26.08.1911

Дочь: Марфа Михаиловна

Мать ребёнка: Степанова Прасковья Беляева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1912

Сын: Степанов Александр Михаилович

Мать ребёнка: Степанова Прасковья Беляева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Степанов Николай Михаилович

Мать ребёнка: Степанова Прасковья Беляева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1915

Сын: Степанов Андрей Михаилович

Мать ребёнка: Степанова Прасковья Беляева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1917

Сын: Степанов Иван Михаилович

Мать ребёнка: Степанова Прасковья Беляева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1918
убит
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