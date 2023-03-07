Степанов Михаил Моисеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1890
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1890
Бракосочетание
08.11.1910
Рождение ребёнка
26.08.1911
Дочь: Марфа Михаиловна
Мать ребёнка: Степанова Прасковья Беляева
Рождение ребёнка
05.08.1912
Сын: Степанов Александр Михаилович
Мать ребёнка: Степанова Прасковья Беляева
Рождение ребёнка
01.03.1914
Сын: Степанов Николай Михаилович
Мать ребёнка: Степанова Прасковья Беляева
Рождение ребёнка
01.07.1915
Сын: Степанов Андрей Михаилович
Мать ребёнка: Степанова Прасковья Беляева
Рождение ребёнка
06.05.1917
Мать ребёнка: Степанова Прасковья Беляева
Смерть
1918
убит