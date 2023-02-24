Степанова Прасковья Беляева
Место рожденияДеревня Ивановка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Деревня Ивановка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.11.1910
Рождение ребёнка
26.08.1911
Дочь: Марфа Михаиловна
Отец ребёнка: Степанов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
05.08.1912
Сын: Степанов Александр Михаилович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
01.03.1914
Сын: Степанов Николай Михаилович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
01.07.1915
Сын: Степанов Андрей Михаилович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
06.05.1917
Отец ребёнка: Степанов Михаил Моисеевич
Смерть
Неизвестно