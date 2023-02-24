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Степанова Прасковья Беляева

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Место рождения

Деревня Ивановка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдеев - Беляев Аким Антонович

Мать: Беляева (авдеева) Ирина Петровна

Деревня Ивановка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.11.1910

Муж: Степанов Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
26.08.1911

Дочь: Марфа Михаиловна

Отец ребёнка: Степанов Михаил Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1912

Сын: Степанов Александр Михаилович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Степанов Николай Михаилович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1915

Сын: Степанов Андрей Михаилович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1917

Сын: Степанов Иван Михаилович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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