Кобзева (Богданова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева (Богданова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Yalınçayır, Турция

Дата рождения

20.09.1920

Дата смерти

05.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920

Отец: Богданов Bogdonoff Иван Ivan Сергеевич Serge

Мать: Агафья Ганя Никифоровна Mekefer

Yalınçayır, Турция
с. Ольшанка, Карсская обл. (теперь Yalınçayır, Турция)
Рождение ребёнка
17.03.1942

Дочь: Лысак Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Кобзев Григорий Васильевич

с. Ольшанка Ростовской обл.
Рождение ребёнка
09.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзев Григорий Васильевич

с. Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Смерть
05.12.1995
Тула
Похороны
Неизвестно
Тула
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