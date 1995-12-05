Кобзева (Богданова) Пелагея Ивановна
Место рожденияYalınçayır, Турция
Дата рождения20.09.1920
Дата смерти05.12.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920
Yalınçayır, Турция
с. Ольшанка, Карсская обл. (теперь Yalınçayır, Турция)
Рождение ребёнка
17.03.1942
Дочь: Лысак Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Кобзев Григорий Васильевич
с. Ольшанка Ростовской обл.
Рождение ребёнка
09.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзев Григорий Васильевич
с. Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Смерть
05.12.1995
Тула
Похороны
Неизвестно
Тула