Богданов Bogdonoff Иван Ivan Сергеевич Serge — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdonoff Иван Ivan Сергеевич Serge

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Богданов Bogdanoff Сергей Sergei Климентович Klimentovich

Мать: Марфа Ивановна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
20.09.1920

Дочь: Кобзева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Ганя Никифоровна Mekefer

Yalınçayır, Турция
с. Ольшанка, Карсская обл. (теперь Yalınçayır, Турция)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ганя Никифоровна Mekefer

Смерть
Неизвестно
Russia
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