Богданов Bogdonoff Иван Ivan Сергеевич Serge
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
20.09.1920
Дочь: Кобзева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Ганя Никифоровна Mekefer
Yalınçayır, Турция
с. Ольшанка, Карсская обл. (теперь Yalınçayır, Турция)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia