Голицына N. Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына N.

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Голицын Василий Борисович27.07.1729 г.р.
Дети
Голицын Пётр Васильевич22.08.1767 г.р.
Голицын Борис Васильевич06.01.1769 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1767

Муж: Голицын Василий Борисович

Рождение ребёнка
22.08.1767

Сын: Голицын Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Борисович

Рождение ребёнка
06.01.1769

Сын: Голицын Борис Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Борисович

Рождение ребёнка
29.10.1771

Сын: Голицын Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Борисович

Смерть
Неизвестно

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