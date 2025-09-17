Голицына N.
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Голицын Василий Борисович27.07.1729 г.р.
Дети
Голицын Пётр Васильевич22.08.1767 г.р.
Голицын Борис Васильевич06.01.1769 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1767
Рождение ребёнка
22.08.1767
Отец ребёнка: Голицын Василий Борисович
Рождение ребёнка
06.01.1769
Отец ребёнка: Голицын Василий Борисович
Рождение ребёнка
29.10.1771
Сын: Голицын Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Борисович
Смерть
Неизвестно