Голицын Дмитрий Васильевич 29.10.1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Дмитрий Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.10.1771

умер 1843

Отец
Голицын Василий Борисович27.07.1729 г.р.
Мать
Голицына N.Неизвестно г.р.
Супруги
Голицына Ирина МатвеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Голицын Владимир Дмитриевич05.10.1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1771

Отец: Голицын Василий Борисович

Мать: Голицына N.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
05.10.1815

Сын: Голицын Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Голицына Ирина Матвеевна

Смерть
1843

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