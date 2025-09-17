Голицын Дмитрий Васильевич
мужской, родился 29.10.1771
умер 1843
ОтецГолицын Василий Борисович27.07.1729 г.р.
МатьГолицына N.Неизвестно г.р.
Супруги
Голицына Ирина МатвеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Голицын Владимир Дмитриевич05.10.1815 г.р.
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Рождение
29.10.1771
Отец: Голицын Василий Борисович
Мать: Голицына N.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голицына Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
05.10.1815
Сын: Голицын Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Голицына Ирина Матвеевна
Смерть
1843