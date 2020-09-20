Зисманова (Рапопорт) Вера Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1938
Дата смерти20.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зисманов Гилий Вульфович
Рождение ребёнка
28.05.1970
Дочь: Жуйборода Влада Гиливна
Отец ребёнка: Зисманов Гилий Вульфович
Смерть
20.09.2020