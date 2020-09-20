Зисманова (Рапопорт) Вера Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зисманова (Рапопорт) Вера Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1938

Дата смерти

20.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зисманов Гилий Вульфович

Рождение ребёнка
28.05.1970

Дочь: Жуйборода Влада Гиливна

Отец ребёнка: Зисманов Гилий Вульфович

Смерть
20.09.2020
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