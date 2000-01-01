Зисманов Гилий Вульфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зисманова Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
28.05.1970
Дочь: Жуйборода Влада Гиливна
Мать ребёнка: Зисманова Вера Ефимовна