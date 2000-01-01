Зисманов Гилий Вульфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зисманов Гилий Вульфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зисманова Вера Ефимовна

Рождение ребёнка
28.05.1970

Дочь: Жуйборода Влада Гиливна

Мать ребёнка: Зисманова Вера Ефимовна

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