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Румакин Иван Леонов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Румакин Леон

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
26.11.1916
Георгиевский крест IV-й степени Номер награждения 791088
Военная служба
1917
рядовой 430-й Волжский полк
Военная служба
Неизвестно
Звание рядовой Воинская часть 430-й Волжский полк Место рождения Смоленская губ., г. Поречье Причина выбытия не уточнено Дата события 31.07.1917 Тип документа Уведомление о приеме раненого
Смерть
Неизвестно
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