Румакин Иван Леонов
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Румакин Леон
Мать: ?
Военная награда
26.11.1916
Георгиевский крест IV-й степени Номер награждения 791088
Военная служба
1917
рядовой 430-й Волжский полк
Военная служба
Неизвестно
Звание рядовой Воинская часть 430-й Волжский полк Место рождения Смоленская губ., г. Поречье Причина выбытия не уточнено Дата события 31.07.1917 Тип документа Уведомление о приеме раненого
Смерть
Неизвестно