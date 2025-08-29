Шереметева (Петрово-Соловово) Софья Григорьевна 01.08.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шереметева (Петрово-Соловово) Софья Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.08.1843, Карай-Салтыково, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 1920

Супруги
Шереметев Александр Васильевич04.01.1831 г.р.
Дети
Шереметев Василий Александрович27.06.1862 г.р.
Фон Кноринг (Шереметева) Екатерина Александровна13.07.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Карай-Салтыково, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
23.07.1861

Муж: Шереметев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.06.1862

Сын: Шереметев Василий Александрович

Отец ребёнка: Шереметев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
13.07.1864

Дочь: Фон Кноринг (Шереметева) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шереметев Александр Васильевич

Смерть
1920

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