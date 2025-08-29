Шереметева (Петрово-Соловово) Софья Григорьевна
женский, родилась 01.08.1843, Карай-Салтыково, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 1920
Супруги
Шереметев Александр Васильевич04.01.1831 г.р.
Дети
Шереметев Василий Александрович27.06.1862 г.р.
Фон Кноринг (Шереметева) Екатерина Александровна13.07.1864 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Карай-Салтыково, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
23.07.1861
Рождение ребёнка
27.06.1862
Сын: Шереметев Василий Александрович
Отец ребёнка: Шереметев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1864
Дочь: Фон Кноринг (Шереметева) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Шереметев Александр Васильевич
Смерть
1920