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Шаркунов Михаил Фаддеевич

Место рождения

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шаркунов Фаддей Алексеевич

Мать: Шаркунова Параскева Сергеевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаркунова Пелагея Абрамовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Шаркунова) Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Шаркунова Пелагея Абрамовна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.04.1852

Дочь: (Шаркунова) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Шаркунова Пелагея Абрамовна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.05.1853

Сын: Шаркунов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шаркунова Пелагея Абрамовна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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