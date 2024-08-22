Шаркунова Пелагея Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Шаркунова) Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Шаркунов Михаил Фаддеевич
Рождение ребёнка
14.04.1852
Дочь: (Шаркунова) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Шаркунов Михаил Фаддеевич
Рождение ребёнка
05.05.1853
Отец ребёнка: Шаркунов Михаил Фаддеевич
Смерть
Неизвестно