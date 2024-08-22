Шаркунова Пелагея Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаркунова Пелагея Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаркунов Михаил Фаддеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Шаркунова) Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Шаркунов Михаил Фаддеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.04.1852

Дочь: (Шаркунова) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Шаркунов Михаил Фаддеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.05.1853

Сын: Шаркунов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шаркунов Михаил Фаддеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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