Куликова (Пелевина) Марья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Пелевина) Марья Никитина

Место рождения

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.06.1833 ст.

Дата смерти

21.03.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1833 ст.

Отец: Пелевин Никита Андреев

Мать: Пелевина Пелагея Павлова

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Никита Александрович

Рождение ребёнка
01.09.1855 ст.

Сын: Куликов Михаил Никитин

Отец ребёнка: Куликов Никита Александрович

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.08.1864

Сын: Куликов Виктор Никитин

Отец ребёнка: Куликов Никита Александрович

Рождение ребёнка
28.08.1875 ст.

Сын: Куликов Александр Никитич

Отец ребёнка: Куликов Никита Александрович

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.03.1894 ст.
Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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