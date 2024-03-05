Куликова (Пелевина) Марья Никитина
Место рождения
Дата рождения23.06.1833 ст.
Дата смерти21.03.1894 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1833 ст.
Отец: Пелевин Никита Андреев
Мать: Пелевина Пелагея Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1855 ст.
Отец ребёнка: Куликов Никита Александрович
Рождение ребёнка
02.08.1864
Отец ребёнка: Куликов Никита Александрович
Рождение ребёнка
28.08.1875 ст.
Сын: Куликов Александр Никитич
Отец ребёнка: Куликов Никита Александрович
Смерть
21.03.1894 ст.