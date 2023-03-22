Матюшкин Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюшкин Сергей Дмитриевич

Матюшкин Сергей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Матюшкин Дмитрий (Митя) Ильич

Мать: Анна Исаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close