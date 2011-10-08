Матюшкин Дмитрий (Митя) Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкин Дмитрий (Митя) Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1939

Дата смерти

08.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939

Отец: Матюшкин Илья Иванович

Мать: Мария (Маруся)

Рождение ребёнка
1965

Сын: Матюшкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Исаевна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Матюшкин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Исаевна

Рождение ребёнка
09.02.1969

Сын: Матюшкин Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Исаевна

Кинделя, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Циклер Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Исаевна

Кинделя, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Исаевна

Смерть
08.10.2011
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