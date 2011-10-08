Матюшкин Дмитрий (Митя) Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1939
Дата смерти08.10.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939
Отец: Матюшкин Илья Иванович
Мать: Мария (Маруся)
Рождение ребёнка
1965
Сын: Матюшкин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Исаевна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Матюшкин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Исаевна
Рождение ребёнка
09.02.1969
Сын: Матюшкин Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Исаевна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Циклер Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Исаевна
Смерть
08.10.2011