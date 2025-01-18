Толстая Надежда Фёдоровна
женский, родилась 20.05.1819, Москва, город федерального значения Москва
умерла 20.06.1819, Москва, город федерального значения Москва
МатьТолстая (Тугаева) Авдотья Максимовна1796 г.р.
ОтецТолстой Фёдор Иванович06.02.1782 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1819
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.06.1819
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 222. — Л. 248. Метрические книги церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке.