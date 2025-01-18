Толстая Надежда Фёдоровна 20.05.1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая Надежда Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.05.1819, Москва, город федерального значения Москва

умерла 20.06.1819, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Толстая (Тугаева) Авдотья Максимовна1796 г.р.
Отец
Толстой Фёдор Иванович06.02.1782 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1819

Отец: Толстой Фёдор Иванович

Мать: Толстая (Тугаева) Авдотья Максимовна

Москва, город федерального значения Москва

ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 222. — Л. 248. Метрические книги церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Смерть
20.06.1819
Москва, город федерального значения Москва

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