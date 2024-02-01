Кузнецова (Ужегова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ужегова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1888 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Смирнова Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Косьмич

Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Косьмич

Смерть
Неизвестно
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