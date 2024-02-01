Кузнецова (Ужегова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Смирнова Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Косьмич
Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Косьмич
Смерть
Неизвестно