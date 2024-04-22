Кузнецов Тихон Косьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Тихон Косьмич

Место рождения

Русское Ходяшево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1888 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русское Ходяшево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Смирнова Пелагея Тихоновна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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