Галактионов-Галашичев-Галашкин Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионов-Галашичев-Галашкин Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

12.12.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Галактионов-Галашичев-Галашкин Дмитрий Галактионович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Галактионов-Галашичев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Галактионова Мария Федоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Рождение ребёнка
14.10.1900 ст.

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Галактионова Мария Федоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Рождение ребёнка
03.01.1904 ст.

Сын: Галактионов-Галашичев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Галактионова Мария Федоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Рождение ребёнка
01.12.1906 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Галактионова Мария Федоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галактионова Мария Федоровна

Смерть
12.12.1909 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умер от "воспаления глаз".
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