Галактионов-Галашичев-Галашкин Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти12.12.1909 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Около 1873
Отец: Галактионов-Галашичев-Галашкин Дмитрий Галактионович
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Галактионов-Галашичев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Галактионова Мария Федоровна
Вычислено по записи о смерти В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Рождение ребёнка
14.10.1900 ст.
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Галактионова Мария Федоровна
ГАНО 504-18-4 В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Рождение ребёнка
03.01.1904 ст.
Сын: Галактионов-Галашичев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Галактионова Мария Федоровна
ГАНО 504-18-4 В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Рождение ребёнка
01.12.1906 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Галактионова Мария Федоровна
ГАНО 504-18-4 В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1909 ст.
ГАНО 480-7-89 Умер от "воспаления глаз".