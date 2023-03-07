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Зорковъ Ларионъ

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Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Зорковъ Афонасий

Мать: не указана

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Зорковъ Иванъ

Мать ребёнка: Зоркова Ефросинья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Зорковъ Никита

Мать ребёнка: Зоркова Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Зорковъ Семенъ

Мать ребёнка: Зоркова Ефросинья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Зорковъ Афонасий

Мать ребёнка: Зоркова Ефросинья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоркова Ефросинья Федорова

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