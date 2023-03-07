Зорковъ Ларионъ
Место рождения
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Зорковъ Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Зорковъ Иванъ
Мать ребёнка: Зоркова Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Зорковъ Никита
Мать ребёнка: Зоркова Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Зорковъ Семенъ
Мать ребёнка: Зоркова Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Зорковъ Афонасий
Мать ребёнка: Зоркова Ефросинья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно