Зоркова Ефросинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти15.09.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Зорковъ Иванъ
Отец ребёнка: Зорковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Зорковъ Никита
Отец ребёнка: Зорковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Зорковъ Семенъ
Отец ребёнка: Зорковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Зорковъ Афонасий
Отец ребёнка: Зорковъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорковъ Ларионъ
Смерть
15.09.1818