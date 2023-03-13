Зоркова Ефросинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова Ефросинья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

15.09.1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Зорковъ Иванъ

Отец ребёнка: Зорковъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Зорковъ Никита

Отец ребёнка: Зорковъ Ларионъ

Рождение ребёнка
1771

Сын: Зорковъ Семенъ

Отец ребёнка: Зорковъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Зорковъ Афонасий

Отец ребёнка: Зорковъ Ларионъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорковъ Ларионъ

Смерть
15.09.1818
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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