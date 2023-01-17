Вшивцев Афанасий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Афанасий Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670 ст.

Отец: Вшивцев Карп .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706 ст.

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Павловна

Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Сын: Вшивцев Козма Афанасьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Агафия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Дворища, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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