Вшивцев Афанасий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670 ст.
Отец: Вшивцев Карп .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706 ст.
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.
Сын: Вшивцев Козма Афанасьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Агафия Павловна
Место жительства
Неизвестно
Дворища, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710