Вшивцева Агафия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Агафия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1669 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706 ст.

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Карпович

Дворища, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Сын: Вшивцев Козма Афанасьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Карпович

Дворища, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Афанасий Карпович

Место жительства
Неизвестно
Дворища, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710