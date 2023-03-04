Вшивцева Агафия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1669 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706 ст.
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Карпович
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.
Сын: Вшивцев Козма Афанасьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710