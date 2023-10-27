Голицын Сергей Михайлович 01.05.1952 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Сергей Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.05.1952, Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Отец
Голицын Михаил Владимирович27.07.1926 г.р.
Мать
Голицына (Рощина) Тамара Павловна25.01.1925 г.р.
Супруги
Голицына (Калинина) Дарья СергеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Зинчук (Голицына) Лариса Сергеевна?.05.1969 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1952

Отец: Голицын Михаил Владимирович

Мать: Голицына (Рощина) Тамара Павловна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Рождение ребёнка
?.05.1969

Дочь: Зинчук (Голицына) Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Голицына (Калинина) Дарья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
06.12.1997

Жена: Голицына (Калинина) Дарья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

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