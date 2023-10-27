Голицын Сергей Михайлович
мужской, родился 01.05.1952, Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
ОтецГолицын Михаил Владимирович27.07.1926 г.р.
МатьГолицына (Рощина) Тамара Павловна25.01.1925 г.р.
Супруги
Голицына (Калинина) Дарья СергеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Зинчук (Голицына) Лариса Сергеевна?.05.1969 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1952
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
?.05.1969
Дочь: Зинчук (Голицына) Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Голицына (Калинина) Дарья Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.12.1997
Москва, город федерального значения Москва