Ильяшевич Валерий Валерианович
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Ильяшевич (Азаневская) Ксения Петровна16.08.1939 г.р.
Дети
Ильяшевич Фёдор Валерьевич1961 г.р.
Дементьева (Ильяшевич) Екатерина Валерьевна20.01.1963 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1958 по 1963
Рождение ребёнка
1961
Сын: Ильяшевич Фёдор Валерьевич
Мать ребёнка: Ильяшевич (Азаневская) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1963
Дочь: Дементьева (Ильяшевич) Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Ильяшевич (Азаневская) Ксения Петровна
Москва, город федерального значения Москва