Ильяшевич Валерий Валерианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1958 по 1963
Рождение ребёнка
1961
Сын: Ильяшевич Фёдор Валерьевич
Мать ребёнка: Ильяшевич Ксения Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1963
Дочь: Дементьева Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Ильяшевич Ксения Петровна
Москва, город федерального значения Москва