Ильяшевич Валерий Валерианович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ильяшевич Валерий Валерианович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Ильяшевич (Азаневская) Ксения Петровна16.08.1939 г.р.
Дети
Ильяшевич Фёдор Валерьевич1961 г.р.
Дементьева (Ильяшевич) Екатерина Валерьевна20.01.1963 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1958 по 1963

Жена: Ильяшевич (Азаневская) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Ильяшевич Фёдор Валерьевич

Мать ребёнка: Ильяшевич (Азаневская) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
20.01.1963

Дочь: Дементьева (Ильяшевич) Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Ильяшевич (Азаневская) Ксения Петровна

Москва, город федерального значения Москва

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