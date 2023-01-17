Ильяшевич Валерий Валерианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльяшевич Валерий Валерианович

Ильяшевич Валерий Валерианович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1958 по 1963

Жена: Ильяшевич Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Ильяшевич Фёдор Валерьевич

Мать ребёнка: Ильяшевич Ксения Петровна

Рождение ребёнка
20.01.1963

Дочь: Дементьева Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Ильяшевич Ксения Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close