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Параскева Васильева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Василий

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.05.1836

Муж: Зиновий Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.07.1837

Дочь: Ольга Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Кодратов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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