Параскева Васильева
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1836
Муж: Зиновий Кодратов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.07.1837
Дочь: Ольга Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Кодратов
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно