Малыгина Анисья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина Анисья Тимофеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Малыгин Герасим Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Малыгин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Малыгин Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Иван

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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