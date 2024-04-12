Малыгина Анисья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Малыгин Иван
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Малыгин Иван
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Малыгин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малыгин Иван
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно