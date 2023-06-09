Малыгин Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Малыгина Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Малыгина Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Малыгина Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1738