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Малыгин Иван

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Малыгин Герасим Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Анисья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Малыгин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Анисья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Малыгин Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Малыгин Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Анисья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Анисья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1738