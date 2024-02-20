Прийменко Стефан Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1863
Сын: Прийменко Иван Стефанович
Мать ребёнка: Прийменко Анастасия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.09.1871
Дочь: Ефимия Стефановна
Мать ребёнка: Прийменко Анастасия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1871г.,лист-90,зап-48
Рождение ребёнка
06.05.1877
Дочь: Анна Стефановна
Мать ребёнка: Прийменко Анастасия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-17,зап-22
Рождение ребёнка
04.08.1879
Сын: Прийменко Антоний Стефанович
Мать ребёнка: Прийменко Анастасия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно