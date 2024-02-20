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(Прийменко) Ефимия Стефановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

11.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1871

Отец: Прийменко Стефан Иванович

Мать: Прийменко Анастасия Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1871г.,лист-90,зап-48
Крещение
12.09.1871
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Патримай Петр Андреевич и Василия Каллиника Салиева жена-Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно
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