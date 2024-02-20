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(Прийменко) Анна Стефановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

06.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1877

Отец: Прийменко Стефан Иванович

Мать: Прийменко Анастасия Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-17,зап-22
Крещение
06.05.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукский крестьянин Петр Андреевич Патримай и отставного солдата Ивана Павловича Скорого жена Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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