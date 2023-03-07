Невёлова (Аксенова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
07.05.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
12.11.1910
Рождение ребёнка
01.01.1914
Сын: Невёлов Степан Арсентьевич
Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
Около 30.08.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
30.08.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
13.02.1925
Дочь: Паничева Анна Арсентьевна
Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головешкина Клавдия Арсентьевна
Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мячева Майя (Маиса) Арсентьевна
Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович
Смерть
Неизвестно