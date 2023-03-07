Невёлова (Аксенова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невёлова (Аксенова) Анна Степановна

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Место рождения

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

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1914 г.р.
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1925 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Аксёнов Степан Афанасьевич

Мать: Аксёнова Евдокия Петровна

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.05.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
12.11.1910

Муж: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Невёлов Степан Арсентьевич

Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 30.08.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.08.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1925

Дочь: Паничева Анна Арсентьевна

Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головешкина Клавдия Арсентьевна

Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мячева Майя (Маиса) Арсентьевна

Отец ребёнка: Невёлов(неелов) Арсений Михайлович

Смерть
Неизвестно
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