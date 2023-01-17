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Русаков Лука Иванович

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Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Русаков Иван Васильевич

Мать: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.01.1842

Сын: Русаков Григорий Лукич

Мать ребёнка: Русакова Надежда Никитична

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.01.1844

Дочь: Русакова Мария Лукинична

Мать ребёнка: Русакова Надежда Никитична

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Русаков Илья Лукич

Мать ребёнка: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.10.1850

Дочь: Русакова Пелагея Лукинична

Мать ребёнка: Русакова Надежда Никитична

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Надежда Никитична

Смерть
Неизвестно
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