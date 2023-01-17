Русаков Лука Иванович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Русаков Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1842
Мать ребёнка: Русакова Надежда Никитична
Рождение ребёнка
21.01.1844
Дочь: Русакова Мария Лукинична
Мать ребёнка: Русакова Надежда Никитична
Рождение ребёнка
1848
Сын: Русаков Илья Лукич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1850
Дочь: Русакова Пелагея Лукинична
Мать ребёнка: Русакова Надежда Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно