Русакова Надежда Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1842
Отец ребёнка: Русаков Лука Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1844
Дочь: Русакова Мария Лукинична
Отец ребёнка: Русаков Лука Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1850
Дочь: Русакова Пелагея Лукинична
Отец ребёнка: Русаков Лука Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно