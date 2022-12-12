Русакова Надежда Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Надежда Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1842

Сын: Русаков Григорий Лукич

Отец ребёнка: Русаков Лука Иванович

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.01.1844

Дочь: Русакова Мария Лукинична

Отец ребёнка: Русаков Лука Иванович

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.10.1850

Дочь: Русакова Пелагея Лукинична

Отец ребёнка: Русаков Лука Иванович

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Лука Иванович

Смерть
Неизвестно
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