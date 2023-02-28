Русаков Илья Лукич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Русаков Лука Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1866 ст.
Лепсинская станица
Лепсинской станицы 10го полкового округа состоящий на ??? службе казак Илья Лукич Русаков, правосл., 1м браком, 18 лет Той же станицы 10го полкового округа резервного казака дочь девица Праскева Антон... Показать все
Смерть
Неизвестно