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Русаков Илья Лукич

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Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Русаков Лука Иванович

Мать: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
21.01.1866 ст.

Жена: Русакова Праскева Антонова

Лепсинская станица
Лепсинской станицы 10го полкового округа состоящий на ??? службе казак Илья Лукич Русаков, правосл., 1м браком, 18 лет Той же станицы 10го полкового округа резервного казака дочь девица Праскева Антон... Показать все
Смерть
Неизвестно
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