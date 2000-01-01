Русакова (Щипачева) Праскева Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1866 ст.
Муж: Русаков Илья Лукич
Лепсинская станица
Лепсинской станицы 10го полкового округа состоящий на ??? службе казак Илья Лукич Русаков, правосл., 1м браком, 18 лет Той же станицы 10го полкового округа резервного казака дочь девица Праскева Антон... Показать все
Смерть
Неизвестно