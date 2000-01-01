Русакова (Щипачева) Праскева Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова (Щипачева) Праскева Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1866 ст.

Муж: Русаков Илья Лукич

Лепсинская станица
Лепсинской станицы 10го полкового округа состоящий на ??? службе казак Илья Лукич Русаков, правосл., 1м браком, 18 лет Той же станицы 10го полкового округа резервного казака дочь девица Праскева Антон... Показать все
Смерть
Неизвестно
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