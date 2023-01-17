Ушмаева Матрена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева Матрена Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1911

Сын: Ушмаев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Ушмаев Михаил Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев Михаил Алексеев

Смерть
Неизвестно
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